Attacco informatico alla sanità veneta. Zaia: “Fatto gravissimo”.

Falla nella sicurezza dei siti della sanità veneta. “E’ un fatto gravissimo, che non deve più accadere”. Il presidente della Regione Luca Zaia interviene sul caso della falla nei siti della sanità veneta: due clic e via, in un attimo e con competenze informatiche poco più che basiche, si scaricano certificati covid di altri utenti.

Zaia ha affermato che si tratta “di una situazione inquietante e impressionante perché mette a repentaglio i dati sensibili dei pazienti e fa ventilare l’ipotesi che si possano eseguire attività illegali”.