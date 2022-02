SqualiFriulani Exxx…Polzive!!! Ieri il via alla Conferenza dei servizi su Kronospan. Confindustria invasata: Avvelenare la bassa pordenonese a qualunque costo.

Il Comitato ABC che ha raccolto oltre 7.000 firme contro il progetto Kronospan-Silva ha chiesto all’ingegner Gabrielcic di rinviare l’avvio dei lavori in attesa di fare chiarezza su alcune criticità di natura urbanistica emerse in queste ultime ore. La regione ha deciso, in modo assurdo, di procedere comunque. Kronospan e Silva hanno in progetto di insediarsi nella zona industriale Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento per produrre pannelli truciolari ricavati da legno riciclato. Il consiglio comunale si è già opposto all’ampliamento e la giunta ha annullato le delibere di adozione del piano attuativo. Inoltre il nuovo insediamento andrebbe ad invadere la zona protetta del Tagliamento. Il rappresentante di Confindustria Alto Adriatico, arrestato nel ’94 a Roma, ieri ha spiegato le ragioni sbalestrate del progetto. Perchè Confindustria è così ossessivamente impegnata a promuovere l’inquinamento dell’area? Quali interessi economici si nascondono dietro il progetto? I sospetti stanno incuriosendo gli amministratori visto che si va contro la volontà popolare.

I rappresentanti del Comitato ABC ieri lo hanno spiegato bene: L’area di pertinenza urbanistica della Kronospan e relativo ampliamento, ricade in zona di vincolo ambientale e paesaggistico, detta “Galasso“. Si rileva che il progetto di ampliamento Kronospan non risulta essere dotato di autorizzazione paesaggistica. Inoltre, mentre nel centro di Pordenone il sindaco proclama l’allarme smog per il traffico di auto, a San Vito l’area è già caratterizzata da un inquinamento atmosferico rilevante come tutta l’area sudoccidentale del pordenonese (in particolare per il particolato PM10 e PM2.5), in quanto si trova in una zona dove l’indice di ventilazione è bassa e quindi dove la capacità dei bassi strati dell’atmosfera di disperdere gli inquinanti emessi dalle attività umane è ridotta, in particolare l’area dove risiede la popolazione esposta è sottovento rispetto al progetto di impianto che vorrebbe realizzare la Kronospan Italia s.r.l. Ricordato che anche nel 2021 si sono superati i 35 giorni di sforamento di PM10. Le ciminiere da 40 metri previste per la realizzazione dell’impianto dovranno servire per intossicare la bassa pordenonese e le scuole materne di San Vito e di San Giovanni di Casarsa. Il rappresentante di Confindustria si pone anche contro l’assessore regionale Scoccimarro che ha chiesto solo progetti green.