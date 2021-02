CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! Il virus punisce la casta: Il consigliere regionale Morandini positivo al Covid. Aveva organizzato un incontro con Bordin, Roberti, Zanin-Mtf, Barberio, Sibau, Toso, Falciglia e il sindaco Steccati. A rischio la prossima adunanza del consiglio regionale del mese di marzo. Esclusivo

C’è il rischio oggettivo che la seduta del prossimo consiglio regionale in programma ai primi di marzo registri assenze importanti, soprattutto sul versante del centro destra. La causa va ricercata in una riunione riservatissima che si è tenuta la settimana scorsa a margine dei lavori in consiglio regionale e organizzata dal consigliere Edy Morandini.

L’esponente politico, dopo essersi sottoposto al tampone rapido, risultato negativo e obbligatorio per partecipare al consiglio regionale, domenica scorsa ha iniziato ad accusare un leggero malessere e si è messo in isolamento. Stamattina è risultato positivo al virus. Tuttavia pur se in occasione della riunione cui hanno partecipato diversi consiglieri regionali Morandini era negativo, i partecipanti sono molto preoccupati per il pericolo contagio che possono aver rischiato. Considerato il periodo d’incubazione e le regole del distanziamento disapplicate durante la riunione, i partecipanti dovranno inevitabilmente sottoporsi al tampone molecolare per garantire la loro e altrui incolumità. In quanto alla supposta presenza dei consigliere Di Bert e Morandini a Tarcento 〈alla riunione di Trieste erano presenti sindaco, vice e assessore〉, nessuno dei 2 esponenti regionali ha fatto visita ultimamente in municipio, lo stesso vice sindaco Toso tiene a precisare che il Comune di Tarcento rimane operativo e non c’è contezza di eventuali positività.