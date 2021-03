CentroDestraFVG Exxx…Polzive!!! Fontanini cala l’autocandidatura a Udine. Fratelli d’Italia prenota la Regione. Esclusivo.

Fratelli d’Italia vuole festeggiare alla grande i sessant’anni della Regione Friuli VG (2023).

I manifesti del sindaco Fontanini che in questi giorni hanno pitturato Udine, contengono un messaggio politico molto chiaro: l’autocandidatura del leghista per il secondo mandato in città, 2023-2028. Una scelta assolutamente in linea con la carica di amministratore, vedi Dipiazza a Trieste oppure Ciriani a Pordenone, che però fa scattare un incrocio di geometrie politiche di tutto rilievo.

Le condizioni “ambientali” per il centrodestra attuale non sono più quelle del 2018. Tre anni fa si arrivò alla candidatura di Fedriga dopo uno stillicidio di nomi esasperante, oggi non è più così e le quotazioni di Fratelli d’Italia, fra i componenti della coalizione, sono salite molto in alto. Al patrioti manca una regione del Nord per certificare la ragione del Tricolore nel simbolo del partito. Se la Liguria è a Toti, il Piemonte a Forza Italia, Lombardia, Veneto, Provincia di Trento e Friuli VG alla Lega. Con queste presenze, non ci vuole molto ad incastrare sul tavolo romano la casella Friuli in quota Fratelli d’Italia, per altro proprio in occasione del compleanno del Friuli Venezia Giulia. Sessant’anni. Vieppiù che Salvini vorrebbe dare le carte anche per le comunali di Roma, e la Meloni, che non è nata ieri, lascia fare.