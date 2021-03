CatastrofeSanitariaFvg Exxx…Polzive!!! 8 marzo rosso fuoco. In Friuli l’incidenza di positivi è fra le più alte d’Italia. Zalukar: Sui vaccini disordine generalizzato come per i tamponi. Raugna: Carenze fra i dipartimenti di prevenzione. Esclusivo.

Il peggior 8 marzo che il Friuli abbia mai passato dalla sua celebrazione. La donna in rosso e una catastrofe sanitaria che si estende fino a Grado e in tutta la regione. Fedriga ammonisce: “Prepariamoci al peggio”. Dopo che per mesi ci avevano promesso la luce in fondo al tunnel eccoci qui a narrare un nuovo film. Inizia Raugna, sindaco di Grado che, contestato dai consiglieri comunali Marin e Medeot, a proposito di un presunto procurato allarme, replica: «…piuttosto che puntare l’indice contro gli organismi regionali competenti sull’emergenza pandemica (non sia mai!), chiedendo ad esempio in che modo i dipartimenti di prevenzione sono stati potenziati per far fronte alla seconda ondata, meglio puntarlo sull’Amministrazione Raùgna».

Al sindaco di Grado si aggiunge la randellata del consigliere regionale Zalukar che lancia accuse al veleno rispetto alla gestione di questa pandemìa: “Ad oggi, non sembra esserci ancora in Fvg un credibile assetto organizzativo per la prossima, almeno si spera, vaccinazione di massa. Infatti, solo un paio di giorni fa abbiamo letto sulla stampa – prosegue la nota del consigliere – che oltre a non esserci l’accordo con i medici, neppure sono definiti tutti i posti dove fare il vaccino: ad esempio in provincia di Udine ci sono ancora sedi da individuare a Tolmezzo, Latisana e Codroipo, e per Gorizia si ipotizza l’utilizzo della Fiera. Siamo ancora in fase ‘si ipotizza’ dopo oltre due mesi dall’apertura in pompa magna della campagna vaccinale, il 29 dicembre a Palmanova. Per oggi – osserva il consigliere regionale – , è annunciato l’avvio delle iniezioni a domicilio per gli over 80 impossibilitati a recarsi nelle sedi di vaccinazione. In tutto sono 6.500. Per questi, che sono tra i soggetti a maggior rischio, la Regione non può per ora garantire più di 5-600 inoculazioni a settimana in tutto il Fvg. Quindi ben che vada ci vorranno tre mesi. E non si sa ancora se e come potranno contribuire i medici di medicina generale: l’accordo a livello nazionale è stato firmato il 21 febbraio scorso, in Fvg le trattative sono in corso. Sono passate già due settimane. Questi sono i problemi a cui si dovrebbe dare massima attenzione – conclude Zalukar – Non vorremmo trovarci, come per i tamponi, in un disordine generalizzato, la vaccinazione è troppo importante per lasciare spazio a vuoti e improvvisazioni”. Caos generalizzato e il rischio di finire in zona rossa.