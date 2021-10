CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! Domani a Torsa(Ud) dibattito pubblico su: Lobby Nera, Caso Morisi, Rachele Mussolini, Fanpage, Formigli-Crosetto, analisi del voto Fvg e primazia Salvini-Meloni.

Domani dalle ore 10.30 a Torsa di Pocenia si svolgerà la 15esima Festa Tricolore. Il tradizionale appuntamento con la politica del Friuli VG. Tantissimi ospiti per il primo confronto pubblico dopo le elezioni comunali e sui ballottaggi. I partecipanti rifletteranno sul caso Fanpage-LobbbyNera, Morisi, la primazia nel centrodestra e la competizione Salvini-Meloni, che sarà martedì in regione. Quali scenari in vista delle regionali del 2023? Domani, domenica 10 ottobre dalle ore 10.30 a Torsa di Pocenia sotto il tendone di via dello sport. Tutti sono invitati.