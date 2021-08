Centro Stupri, nessun colpevole.

Gli 8 ragazzi friulani che idearono lo slogan “CentroStupri” non commisero alcun reato. Il Gip del Tribunale di Udine ha disposto in questi giorni l’archiviazione del procedimento. Chiusa la questione penale, ora si apre quella civile poichè il titolare della discoteca Kursaal di Lignano, ha aperto una contestazione davanti al giudice civile per un danno di immagine e un risarcimento dei danno quantificato in 950mila euri. La vicenda era iniziata a San Daniele il 15 giugno di un anno fa quando i giovani avevano indossato una maglietta con le scritte incriminate dirante una festa di compleanno nel locale “Jonny Luanie”.