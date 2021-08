CaligoPalmanova Exxx…Polzive!!! Fratelli d’Italia lancia il modello Comunità Collinare per la sanità palmarina. Vertice ieri sera col candidato sindaco Di Piazza.

Il Club Sunshine di Palmanova ha ospitato ieri sera una kermesse elettorale di gran livello in cui è stata presentata una prima serie di nomi che costituiranno la squadra del candidato sindaco Di Piazza. Nomi di livello combinati con volti nuovi della città stellata entusiasti di ribaltare il polveroso ticket Tellini-Martines. Stampino risalente al secolo scorso quando il sindaco uscente usava un fedele assessore per teleguidarlo nel mandato amministrativo. Fra gli invitati, oltre ai rappresentati della Lega e civiche locali, era presente una numerosa rappresentanza di Fratelli d’Italia 〈Gabriele Marcon, Massimiliano Tosto e Andrea Fiorillo〉 che, attraverso il consigliere regionale Leonardo Barberio ha suggerito il modello aperturista della Comunità Collinare per sviluppare l’ospedale di Palmanova. Una linea di dialogo fra un perimetro di comuni molto vasta contraria all’egocentrismo e speculazione sanitaria del sindaco Martines rispetto al caso del punto nascita. Una battaglia isolazionista cui il consigliere Barberio ha elencato tutti i limiti.