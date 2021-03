CatastrofeFriuli Exxx…Polzive!!! Nasce il PartitoPandemicoFriulano: Fedriga-Riccardi-Rosolen. Stritolate le province di Gorizia e Udine: da sabato zona arancione. Imprese alla canna del gas vittime degli improvvisati. Negozi chiusi, economia sottozero. Arcuri voleva avvelenare i medici della RegioneFvg con mascherine prive di requisiti. Sequestri negli ospedali. Esclusivo.

Ce l’hanno menata in lungo e in largo. “Sono gli ultimi sforzi, siamo i migliori e a breve finirà l’emergenza”. Solo proclami, roboanti proclami elettorali. A livello nazionale la politica è schiava del CTS, a livello locale i friulani subalterni agli improvvisati della Lista-Virus. La formazione che germoglia e di materializza quando la situazione è ormai fuori controllo. A causa della carenza di controlli e di autocelebrazioni governative, le province di Udine e di Gorizia precipitano nel baratro della zona arancione. Un delirio. Imprese senza liquido, senza lavoro, senza entrate e con l’arrivo diluito delle cartelle esattoriali. I dati di ieri non sono allarmanti, registrano una percentuale di contagi pari al 7 per cento, non eccessivo. Purtuttavia il Partito Pandemico Friulano ha stabilito che da sabato 〈sulle prime era da venerdì〉 nelle province di Gorizia e Udine, non ci si potrà spostare da un comune all’altro, salvo per lavoro. Bar e ristoranti aperti solo per servizio per asporto. Per i paesi sotto i 5 mila abitanti si può andare in un comune vicino (non capoluogo) al massimo entro 30km. Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Nelle province di Trieste e di Pordenone, sono stati più accorti. Bar e ristoranti aperti fino alle 18.

Da lunedì chiuse le scuole in presenza secondarie, superiori e università con obbligo di Didattica a distanza. Aperte le materne ed elementari. Schiaffo al Friuli. In quanto alle mascherine, i dispositivi che la regione aveva acquistato da Arcuri per il personale sanitario delle aziende è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Gorizia, Su tutto il territorio regionale.

I finanzieri del Comando Provinciale di Gorizia stanno eseguendo presso le strutture sanitarie del Friuli Venezia Giulia il sequestro di nove tipi di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie inefficaci in quanto non conformi agli standard previsti per la classificazione che riportavano. I modelli di mascherine classificati KN95, FFP2 e FFP3 che sono risultati privi dei requisiti necessari per essere considerati “Dispositivi di Protezione”, sono stati acquistati dalla struttura del Commissario Straordinario per l’emergenza per essere distribuiti ad Infermieri, Medici, in servizio presso le RSA e le strutture sanitarie regionali, ivi comprese quelle dedicate al COVID-19.

Nel dettaglio, le menzionate mascherine venivano distribuite finanche agli equipaggi delle ambulanze, ai “caregiver” e operatori sanitari dell’assistenza domiciliare, nonché a quanti impegnati nelle stanze di degenza di pazienti risultati positivi al COVID, sale operatorie e aree interventistiche.

Le indagini, che in questa fase si sono concentrate sui DPI che presentavano le maggiori anomalie formali e documentali, come l’abuso del marchio CE, hanno consentito di ricostruire la filiera di distribuzione e contestare l’ipotesi di reato di “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” di cui all’art. 517 del Codice Penale.

Le meticolose analisi di laboratorio hanno, infatti, permesso di appurare che un modello su due dei campioni acquisiti nell’ambito degli accertamenti era classificabile come mascherina antipolvere (FFP1) o inferiore.

Tutte le mascherine in questione sono state validate, per effetto delle semplificazioni istruttorie previste dalla normativa emergenziale che ha derogato ai ben più rigorosi standard di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria, mediante la sola analisi della documentazione fornita dai produttori cinesi e successivamente rivelatasi non veritiera.