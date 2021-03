SanVitoIntossicata Exxx…Polzive!!! Irrompe il caso Kronospan sulla campagna elettorale. Ieri sera i candidati a confronto. Spunta il ricatto occupazionale sulla domanda di potenziamento degli impianti. Oggi il comune invia alla regione la documentazione. A rischio l’ecosistema del Tagliamento. Esclusivo.

In foto, la domanda di PAUR inoltrata alla regione dalla Kronospan il 31-12-2020. Oggi, 4 marzo, il comune di San Vito dovrà comunicare alla regione di essere in possesso di tutta la documentazione dal punto di vista urbanistico per la realizzazione di una caldaia mostro all’interno dell’area del consorzio industriale di Ponte Rosso. Per farla funzionare saranno raccolte circa 600.000 tonnellate l’anno di rifiuti legnosi provenienti da tutta Italia

La prima spina friulana per il sottosegretario alla transizione ecologica, la leghista Vannia Gava. Il candidato sindaco del centrodestra è Delle Fratte, quello del centrosinistra Federica Fogolin. Attuale vice sindaco.

Il caso Kronospan-Italia, rimbalzato sulla destra Tagliamento dopo le inchieste di questi giorni, irrompe sulla campagna elettorale per le comunali di San Vito al Tagliamento 〈Pn〉. Il sindaco Di Bisceglie ha organizzato ieri sera un incontro pubblico con i candidati sindaco per discutere e tentare di stemperare le tensioni e preoccupazioni che i residenti di Valvasone, Codroipo, San Vito, Sesto al Reghena e Casarsa hanno manifestato rispetto al progetto di potenziamento degli impianti di Kronospan. Il progetto prevede che dalla produzione di pannelli di legno vergine si passi alla produzione di pannelli di legno usato, serve un mostro da 44MW. Come riportato su queste pagine, la popolazione è inferocita per una serie di rischi ambientali derivati dall’ampliamento. Innanzitutto la previsione della quantità d’acqua da prelevare dalle falde sanvitesi per far funzionare l’impianto che dovrà essicare il legno: 127mila metri cubi-anno, inoltre, la vicinanza della caldaia-mostro con il fiume Tagliamento 〈vedi foto〉, rischia di alterare ed avvelenare il prezioso e unico ecosistema di fiume di interesse Europeo. Residenti angosciati e un’esclusiva scoperta da Leopost e contenuta fra gli allegati della domanda: Le “minacce’ sull’esito della richiesta. Infatti tra le righe si legge che “la non realizzazione del progetto implica il mantenimento dell’attuale volume produttivo e occupazionale derivante dalla sola nobilitazione di pannelli grezzi provenienti dall’estero. L’aumento dei costi potrebbe rendere altamente incerto il proseguimento dell’attività dello stabilimento”. L’arma del ricatto che l’azienda mette sul tavolo per costringere comune e regione a concedere l’ampliamento. Come riporta il titolo del Messaggero Veneto dell’altro ieri: “…ampliarsi e raddoppiare la forza lavoro”. Tuttavia a margine del progetto di potenziamento è prevista la realizzazione di un nuovo stabilimento della Silva Srl. Un edificio adibito a magazzino rifiuti e stoccaggio delle merci impestate che arrivano da tutta Italia e che poi finiranno nella caldaia della Kronospan. Il magazzino sarà costruito sul lato opposto della strada, la statale regionale 463, e sarà necessario costruire un sottopasso per trasportare coi bilici il materiale da triturare. Un concentrato inquinante di livello planetario in barba al progetto “Eco Industrial Park”. San Vito infetta, Regione malata.