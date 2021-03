SpreKopolisFriulana Exxx…Polzive!!! Dopo le motorette, le biciclette! Velocipedi da mille euri l’uno abbandonati nelle cantine della Polizia Locale di Udine. In arrivo quelle nuove. Il comitato di via Roma illuso dalle promesse del sindaco. Esclusivo.

#FontaniniVattene

Biciclette da 1.000 euri cadauna abbandonate nelle autorimesse di via Marco Volpe 〈vedi foto〉. Dopo le motorette, anche i velocipedi, pagati da pantalone, sono abbandonati nei garage della Polizia Locale di Udine. Spreko, immobilismo e abbandono. Abbandono come quello denunciato dal comitato viviAMO del quartiere di via Roma i cui soci sono da mesi in attesa che le promesse dei pivettari vengano rispettate. Hanno scritto una lettera al sindaco…:

«…il presidio fisso di polizia in via Roma più volte annunciato, mai istituito 〈…〉 Chiediamo l’istituzione di un task force della polizia locale…». Come soluzione per i cagasotto il comandante Del Longo riporta in auge le idee dell’autorevole predecessore Bedessi. Il comandante della Polizia Locale fu il prosecutore dell’avanguardistica Udine governata dall’ex rettore Furio Honsell. Al tempo 〈2014-2016〉, Bedessi fu un anticipatore dei nuovi strumenti e mezzi più agili che la Polizia Locale doveva dotarsi per rastrellare bene le vie. Acquistò i primi velocipedi per gli agenti e fu un successo. Ma a pedalare si fa fatica e le bici, pagate da pantalone, sono finite in magazzino. Oggi il comandante Del Longo, principale responsabile con Fontanini del degrado friulano, rispolvera l’idea delle biciclette. E’ stata commissionata la fornitura di caschi e guanti per il redivivo nucleo ciclisti della Polizia Locale. Saranno acquistate nuove biciclette e quelle del magazzino destinbate al macero. Paga Pantalone. #FontaniniVattene.

Sullo sfondo un nuovo sbrego taglia la maggioranza. Fratelli d’Italia fa esplodere un petardo contro l’assessore-fantasma Maurizio Franz. Udine sotto le stelle ha creato divisioni fra i commercianti. Non era mai successo prima.