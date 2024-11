CastinaTriestina Exxx…Polzive!!! A Trieste splende la luce dell’Impero: I consiglieri comunali si aumentano le indennità di carica del 40%. Si passa dal compenso a gettone alle “mesate”. Un eletto potrà tirare fino a 1.700 euri/mese. Prima si accontentavano di un gettone di 100 euri a seduta. Laterza: “Misura immorale”.

Gli “aggiornamenti” delle indennità di carica dei consiglieri comunali del comune di Trieste sono stati approvati durante i lavori dell’assemblea convocata ieri sera. Per gli eletti al parlamentino del capoluogo regionale, si tratta di un aumento che sfiora ben il 40%! Si passa dal compenso a gettone, come a Udine, Pordenone e Gorizia, alla “mesata”. Una cuccagna. Va infatti ricordato che prima di questo provvedimento i consiglieri del comune di Trieste percepivano un “gettone” di circa 104 euro lordi a seduta (commissioni facoltative comprese). Dopo gli aggiornamenti di ieri sera, l’indennità di funzione salirà di circa il 40%, da 1.223 euro, calcolati sul gettone, a circa 1.700 euro lordi al mese. Anche per le circoscrizioni la cuccagna è di livello: l’indennità di presenza per consiglieri di circoscrizione salirà a 75 euro, mentre per i presidenti (che prima percepivano 104 euro a seduta), si sale a 150 euro a presenza. Per Riccardo Laterza di Adesso Trieste la misura è «immorale» e «inopportuna» in un contesto nazionale che negli ultimi anni ha invece visto un generale calo degli stipendi dei cittadini. Il centrosinistra non ha partecipato al voto.