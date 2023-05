CartaStraccia Exxx…Polzive!!! Crollano le vendite dei quotidiani locali nel mese di marzo: Messaggero Veneto (più querele, meno copie), linea rossa 23mila. Impietoso confronto con gennaio. A giugno il destino delle testate del Nordest.

Basteranno gli alpini ad arrestare il crollo di vendite dei quotidiani locali? Questi i dati ADS. Il Messaggero Veneto (più querele, meno copie), nel confronto con il mese di gennaio su marzo perde circa 600 copie precipitando da 23.956 a 23.338 copie individuali cartacee vendute al giorno. Linea rossa 23mila. Il Piccolo di Trieste scende da 10.586 a 10.367 rischiando di precipitare sotto la soglia di alert delle 10mila copie. Occorre dire che se si aggiungono le copie digitali gli esiti non cambiano di molto: per il Messaggero si passa da 28.593 copie di gennaio (digitale più cartaceo) a 28.172 del mese di marzo; per il Piccolo, cartaceo più digitale, da 14.411 copie di gennaio a 14.142 di marzo. Perdite contenute ma su numero di vendite decisamente basso. A giugno dovrebbero trovare conferma le voci di vendita delle testate del gruppo Gedi del Nordest. Due dovrebbero essere gli imprenditori friulani in cordata con il gruppo della Finint di Enrico Marchi. Riguardo alle altre testate nordestine, il Corriere delle Alpi è stabile sulle 3.400 copie giornaliere cartacee che si incremetano a 4.081 con il digitale. Il Mattino di Padova, nel mese di marzo, scende sotto la soglia critica delle 10mila copie (febbraio 10.150). Se si aggiungono le copie individuali digitali sale leggermente a 11.567. Anche il Gazzettino viaggia nella tempesta. Nel mese di marzo è sceso sotto le 30mila copie di febbraio, toccando le 28.665 copie cartacee che, aggiunte alle copie digitali, si ferma a 46.200 mila copie giornaliere rispetto alle 47.734 di febbraio. Fra le testate nazionali il Corriere della Sera si conferma il quotidiano più venduto con 250mila e 98 copie fra carta e digitale; Repubblica,155.406. Basteranno gli alpini e lo sforzo delle novità editoriali regalate in occasione dell’adunata a salvare dall’abisso il Messaggero Veneto? più querele, meno copie. I querelanti sono: Mattia Pertoldi, udienza il 23 maggio (per la seconda volta, la prima gli era andata male); a seguire Paolo Medeossi e Martina Del Piccolo. Udienza il 25 settembre.