AlpinoDivino Exxx…Polzive!!! L’adunata di Udine risveglia la città dopo 5 anni di oscurantismo. La cura del vicesindaco: locali aperti fino all’una.

E’ già stato definito il “pro sindaco” di Udine e, rispetto alla prima grande prova della nuova amministrazione, quella dell’adunata degli Alpini, il vice sindaco Venanzi ha già fatto capire come intende far uscire il capoluogo friulano dal coté parruccone che i codini di Vestaglia avevano imposto per 5 lunghi anni. I locali del centro potranno diffondere la dance music e inni della Julia fino all’una di notte. Una rivoluzione luminosa per gli esercenti che, per fare un esempio, a Friuli Doc, la musica era consentita fino a mezzanotte. Alcuni titolari di esercizio pubblici sono stati bastonati dagli aguzzini della Polizia Locale per aver spento i diffusori solo cinque minuti dopo l’orario consentito. Son tornati nel contado.