AlpinoDivino Exxx…Polzive!!! Cos’è quel coso di carne lungo 6 metri? Fate attenzione! le isteriche potrebbero fare confusione. Sabato Cruciani in piazza XX settembre a Udine al dibattito su “Io sono Fvg”.

Udine fa gola. Stamattina, un muletto che spingeva un prezioso carico, ha attraversato tutta la città, e, da via Gorghi ha imboccato via san Francesco per raggiungere piazza Duomo. Il siluro affusolato che stava sul carrello ha incuriosito molti automobilisti i quali si sono fermati a osservare da vicino il morboso oggetto. A prima vista dovrebbe trattarsi di un insaccato gigante, una mortadella di suino romagnolo imbudellata su misura per la grande adunata degli alpini. “A prima vista”, ben ss’intende. Solo che molti cittadini hanno chiamato “Leopost” per sapere se fosse al corrente dell’esibizione di un coso gigante in giro per la città e in libertà. Ai deviati comacheros è venuto in mente il brano “Il Gorilla” di De Andrè e, coi tempi che corrono, potrebbe esserci anche il rischio che le comari isteriche facciano confusione, tra rifiuto e ammirazione: Attentato al buon costume!. Al netto delle svalvolate, è la festa degli alpini che Udine accoglie con entusiasmo e che, laicamente, non bada troppo alle sottigliezze. Come quella di un ex sindaco invitato alla cena di gala degli alpini pur rifiutandosi di intonare l’inno di Mameli (piazza XX Settembre, recente campagna elettorale). Ci andrà? Ma le festa è notevole e sabato sera è prevista la partecipazione anche di Giuseppe Cruciani che dialogherà con Bini, Cerno, Mosanghini e Capuozzo su “Io sono Friuli Venezia Giulia, noi chi siamo, voi, chi siete” sotto il tendone di piazza XX settembre. Attenti però, molti non hanno mai visto una mortadella così lunga. Questo l’inizio del brano “Il Gorilla”:

«Sulla piazza di una città, la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari di un baraccone…Con poco senso del pudore le comari di quel rione, contemplavano l’animale non dico come non dico dove…Attenti al gorillaaa».