AddioFriulano Exxx…Polzive!!! Dopo lo stadio Friuli, anche il Mediocredito finisce nella discarica delle glorie friulane. Scoppia il giallo del cambio di nome.

Si son presi anche la denominazione di Mediocredito. E’ la storia del Friuli che rinnega Pasolini, Turoldo, Placereani, Schiavi… e la potenza delle tradizioni e dei pionieri. Scriveva il poeta di Casarsa: «Al vegnarà ben il dì che il Friul al si inecuarzarà di vei na storia, un passat, na tradision!…”. Brani che in questi giorni rimbombano come cannoni. La storia del Friuli polverizzata, dimenticata, che riporta al recente caso del Mediocredito cui, dopo la cessione-regalo della quota di partecipazione della Regione Fvg per 26 milioni di euri, i vertici regionali con in testa l’assessore Zilli hanno suggerito al vice direttore Pietro Galbiati di cambiare il glorioso nome di Mediocredito in “Bcc Financing”. Perché cambiare la denominazione? le ragioni vanno ricercate nei risultati di bilancio dei passati esercizi. Tutti in rosso che dimostravano un pessimo esempio di amministrazione nel settore del credito. Gestioni rimaste imbrigliate nelle maglie di amministratori locali poco attenti alla salvaguardia del danaro pubblico. Su queste pagine i rilievi non sono mancati. E guarda caso, da quando sono entrati i privati della Bcc Iccrea, i conti sono tornati clamorosamente in ordine. I maligni sospettano che siano proprio queste le ragioni del cambio di nome. Evitare l’onta di un confronto pubblico-privato impietoso, uno schiaffo alla regione che sarebbe rimasto stampato sul Friuli per gli anni a venire. Va da sé che i fatti sono questi, anzi peggiori, poiché i pochi commerciali rimasti non hanno nessun collegamento con la terra friulana ma dipendono da Padova; Il ramo agevolazioni è confluito nella nuova Fvg Plus; la struttura relativa al ramo casa destinata a chiudere a breve. Polverizzata la storia del credito friulano. Cornuti e mazziati.