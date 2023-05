CorteFriulana Exxx…Polzive!!! I consiglieri comunali di minoranza Udine, malgrado la tranvata, godono di un parcheggio riservato a Palazzo Belgrado. La complicità del dirigente e la nostalgia della provincia.

Nonostante la sconfitta alle elezioni comunali di Udine, i consiglieri di opposizione e i loro ruffiani, possono godere di un singolare privilegio: il parcheggio riservato all’interno di un palazzo a due passi dal centro. Si tratta dell’edificio intestato ad Antonini-Belgrado già sede della provincia, ora denominato con la sigla Edr e che, dopo la modifica costituzionale, ritornerà a tutti gli effetti sede dell’ente intermedio della provincia udinese, diventando un goloso riparo per trombati. Il palazzo dispone di un ampio parcheggio interno con ingresso comodo da viale Ungheria in cui trovano spazio le vetture dei consiglieri comunali di opposizione. Nell’immagine si vede la vettura dell’ex sindaco parcheggiata lunedì scorso in occasione della 1a adunanza del mandato De Toni. Il consigliere comunale, autonominatosi capo dell’opposizione, dispone a proprio piacimento del parcheggio interno e perciò si si dà per scontato che la decina di eletti del centrodestra in comune segua le indicazioni del parcheggio indicate dal loro leader. Fontanini è un nostalgico dell’ente intermedio, mantiene ancora buoni rapporti con i vecchi dirigenti, in particolare con colui che gestisce e amministra gli immobili, C.Z, prossimo dalla quiescenza. Inoltre, tenere allacciato il cordone ombelicale con viale Ungheria, significa iniziare a prendere le misure della sede visto che il parlamento italiano dovrà metter mano alla modifica dello statuto regionale e reintrodurre le inutili province, goloso e borbonico riparo per trombati di ogni risma. Intanto si comincia dal Park.