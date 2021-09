CarniaLibera Exxx…Polzive!!! Gli industriali chiedono più sicurezza sul posto di lavoro. I deputati Tondo e Bubisutti show nei cantieri senza mascherina.

Nel martedì nero per il lavoro, solo ieri 6 vittime in Italia, i deputati friulani Aurelia Bubisutti e Renzo Tondo offrono un esempio formidabile di quale interesse possa riservare ai legislatori carnici le questioni della sicurezza nei cantieri. Forse i due, pensando di risolvere chissà come il problema dell’imbuto autostradale nel tratto Carnia-Gemona dell’A23, ieri hanno compiuto il canonico sopralluogo autoreferenziale e si sono fatti immortalare senza mascherina a distanza ravvicinata e in un cantiere di lavoro. In totale spregio del Protocollo Covid 2021 dove le mascherine sono obbligatorie nei cantieri giacchè, per gli operai, è facile trovarsi nelle condizioni di lavorare anche a distanza di meno di un metro. Nello stesso giorno, la presidente degli industriali Anna Mareschi Danieli annunciava: “Si crei un green pass aziendale, facendo in modo che valga esclusivamente per l’accesso al lavoro, non per accedere al cinema o al ristorante”. E aggiungeva: “Siamo consapevoli che bisogna incentivare al massimo la vaccinazione, ma non possiamo sottovalutare il problema della continuità produttiva. Sarebbe assurdo mettere in discussione il funzionamento del motore produttivo proprio ora che sta tornando a marciare ad alti livelli”. Renzo Tondo, come tutti sanno, si è sempre schierato contro il vaccino e contro il Green Pass come confermato da lui stesso andando in disaccordo con la linea del suo stesso partito “Noi con l’Italia” di Lupi. In ogni caso, dopo lo show di ieri dei due deputati, tutto è rimasto come prima. Anzi, da stamattina la situazione sull’A23 è peggiorata.