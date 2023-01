CarnevaleStradale Exxx…Pokzive!!! E’andata bene… Spaventoso scontro in viale Palmanova a Udine a causa di una mancata precedenza. Un ferito. Poteva essere una strage.

Ieri sera, sabato, verso le 22 all’altezza dell’intersezione fra Viale Palmanova e via Milocca c’è stato un incidente in cui sono rimaste coinvolte due autovetture. Lo scontro, secondo le testimoniane di alcuni automobilisti, sarebbe stato provocato da una precedenza non rispettata da parte di una delle due autovetture che proveniva da Via Milocca e che ha tagliato la strada al veicolo che sopraggiungeva da Viale Palmanova. Vigili del fuoco e polizia locale per i rilievi. Un colpo di fortuna planetario, solo un ferito.