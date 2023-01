CarnevaleCarnale Exxx…Polzive!!! A Udine un malatodifiga pakistano rischia di morire dissanguato. Voleva rapinare la donna.

Un curioso fatto di sangue è accaduto all’ora di pranzo di oggi, sabato, in zona viale Ungheria a Udine, esattamente in via Larga civico Numero 7. Una donna che abita in una delle palazzine che danno sulla strada è stata aggredita dal malvivente che, avendo perso la testa per lei, aveva tentato di rapinarla. L’uomo ha riportata ferite molto profonde poiché per entrare nell’abitazione ha rotto il vetro della finestra che dà sulla via. Appena entrato la donna si è spaventata a causa del sangue che perdeva il ladruncolo ed ha chiesto aiuto allertando le forze dell’ordine: il fuggitivo è stato intercettato dai carabinieri lungo la via, dopo che si era accasciato a seguito della copiosa perdita di sangue. Secondo quanto riporta il Messaggero Veneto l’uomo sarebbe entrato nell’abitazione sapendo che la donna, di cui si era infatuato da tempo, si trovava da sola, aggredendola e intimandole di consegnarle dei soldi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, un’ambulanza e i vigili del fuoco per bonificare e pulire i marciapiedi.