Baccano friulano Exxx ..Polzive!!! Fontanini ingaggia una squadra di ex per fare il bis: Segretissimo vertice al ristorantino Da Fred: Santuz, Cerno e Balloch. Gran Cerimoniere Tommaso.

Al riparo da occhi indiscreti e nel cuore della città, in via del Freddo, si sono ritrovati l’altro ieri Giorgio Santuz, Pietro Fontanini e Stefano Balloch; gran cerimoniere Tommaso Cerno, unito recentemente con l’ex sindaco di Cividale. Fontanini nutre una grande stima per l’ex senatore, le citazioni sul Tessitori, le parabole friulaniste, i buffetti televisivi e i vini della Borgogna lo hanno gioiosamente affascinano. Pertanto non ha resistito all’invito di trascorrere un paio d’ore con l’eterogenea compagnia. Fontanini ha capito che, se vuol vincere per la seconda volta, deve prima convincere gli udinesi che sono di palato assai fino, come le portate del ristorante “Da Fred”, poi chiedere il voto. Quindi, avrà pensato il sindaco, cosa c’è di meglio che combinare il conservatorismo leghista col progressismo delle unioni civili introdotte dal governo Renzi? E cosa c’è di meglio che portare a fattor comune l’esperienza di un navigato politico ed esperto di viabilità e trasporti come l’ex ministro Santuz coi nuovi progetti del vice sindaco Michelini? Fontanini, se in questi 5 anni ha preso le misure della città, nei prossimi 5 vuole lasciare il segno. Non vuole fare il galleggiatore, bensì il regista di una squadra di alto livello che esca dall’asse asfissiante di Pordenone-Trieste e, dopo 60 anni di autonomismo friulano, rinnovare la sua funzione. Palazzo d’Aronco è ampio, chissà che, in caso di vittoria, non trovino ospitalità i nuovi consulenti del sindaco.