TerzoPoloFvg Exxx…Polzive!!! Bertossi mette il dito sulla piaga: Telesca e Turello mi accusano d’incoerenza. Shaurli smaschera gli agrustiani: “Un regalo alla destra”. Testa coda su Zelensky a San Remo.

Il Terzo Polo Fvg già macinato dal frullatore elettorale. L’atlantista Alessandro Maran, candidato presidente alle prossime regionali, si sforza di alzare il livello del dibattito politico regionale sulle rotte dell’Unione Europea, di Tony Blair, Jeremy Corbyn e Biden; Telesca, Turello e Agrusti, scendono di quota e polverizzano tutto l’impegno europeista del candidato. Il ventilatore ha iniziato a girare giovedì scorso quando la segretaria regionale di Italia Viva, Maria Sandra Telesca e il segretario provinciale Ud di “Azione” Nicola Turello, avevano accusato il fondatore di “Prima Udine” Enrico Bertossi d’incoerenza per via di un presunto appoggio indiretto a Fontanini alle prossime elezioni comunali. I due esponenti del Terzo Polo osservavano: “Pensare che oggi il consigliere Bertossi possa appoggiare la candidatura di Fontanini – si legge in un loro intervento – e sostenere apertamente il presidente Fedriga, non fa che confermare il suo ondivago percorso politico degli ultimi 10/15 anni (…). Il quadro fa pensare – aggiungono – che alla base dei suoi pensieri sia la ricerca di chi gli garantisce meglio una posizione personale”. La replica dell’ex assessore regionale in epoca Illy non è tardata ad arrivare: “Sono stato oggetto di un becero attacco personale da parte dell’indimenticabile assessore alla sanità della Serracchiani e dell’ex sindaco di Pozzuolo, uno dei tanti non udinesi che vuole mettere il naso nella nostra città (…).

Comprendo il risentimento del Terzo Polo per il nostro deciso rifiuto ad entrare nella loro lista a sostegno di De Toni ma non prendiamo lezioni di coerenza da chi a Udine rappresenta il visitor triestino Ettore Rosato che lo scorso ottobre dichiarava: “Se il centrodestra propone candidato sindaco di Udine De Toni, noi ci saremo – per poi aggiungere – Italia Viva è pronta a sostenere Fedriga alle elezioni regionali.

Il Terzo Polo – rimarca Bertossi – è riuscito nell’impresa di stare nel centrosinistra a Udine con il Pd e contro il Pd in regione con un candidato di bandiera senza nessuna possibilità di riuscita. Dove sarebbe la coerenza?

Per Prima Udine è naturale sostenere Fedriga in regione visto che nel 2018 il nostro elettorato, dati alla mano, lo ha votato nella quasi totalità.

In comune non cambiamo idea su quello che abbiamo detto in cinque anni, a differenza del candidato De Toni, assolutamente impreparato sui temi cittadini, al punto che un autorevole commentatore ha scritto che al recente dibattito televisivo “pareva che fosse il vice di Fontanini più che il suo sfidante”. Infine l’ex assessore tira la legnata ai due esponenti del Terzo Polo: “

Non mi candido da nessuna parte e quindi non ho nessun interesse personale a differenza di chi si è già sistemato in Parlamento e di chi cerca adesso di sistemarsi in comune e in regione.

Non credo si possa dire altrettanto della giunta Serracchiani e dell’assessore alla sanità Telesca, viste da larga parte dell’opinione pubblica come il fumo negli occhi, al punto che la stessa presidente non si è ricandidata scappando a Roma”. Ad alimentare il ventilatore ci ha pensato Agrusti, gran manovratore del terzo Polo che, in una lunga intervista apparsa ieri sul Messaggero Veneto si è dichiaratamente espresso in favore di Fedriga: “Vittoria non contendibile”. Il passaggio ha fatto infuriare i vertici del Pd che non le hanno mandate a dire. Shaurli: “Un regalo alla destra”. Spitaleri: “Il terzismo proclamato dai calendiani è una foglia di fico per tentare di far abboccare qualche benpensante. L’importante è essere chiari – aggiunge il coordinatore della segreteria del Pd regionale – e Agrusti lo è, lui sta con Fedriga e con Meloni”. La campagna elettorale è solo agli inzi e già esplodono i primi petardi. Tornando a salire di livello va registrato il cortocircuito sul caso Zelensky a San Remo. Calenda è contrario, Maran a favore (vedi intervista su Radio Badile pagina facebook).