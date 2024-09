L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Daniele Moro” di Codroipo aveva deliberato nel 2023 la volontà di cedere l’immobile. La vicenda di Casa Liani a Camino al Tagliamento di proprietà dell’Asp Moro è lunga e tormentata. Nel 2013 (!!!) l’opposizione in consiglio comunale si chiedeva dove fosse finito il progetto di una casa famiglia per minori da zero a undici anni tolti dalla potestà genitoriale finito di ristrutturare ma inutilizzato. Un edificio riqualificato coi soldi pubblici e lì rimasto. Ora, l’ente che aveva impegnato migliaia e migliaia di euri per la ristrutturazione (la Regione), vorrebbe ricomprarlo. Ci troviamo di fronte a un via vai di danari che ballano spaventoso. Una sprekopolis friulana che, si spera, giunge al termine con il decreto firmato dal direttore generale dell’azienda sanitaria Friuli centrale Denis Caporale in cui approva la perizia di stima di € 1.510.000,00 per l’acquisto dell’immobile di proprietà della famigerata Asp Moro. Cosa se ne fa l’azienda sanitaria di una casa a Camino al Tagliamento? Sembrerà incredibile ma dovrebbe servire come residence per la gestione ed il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare. Alcuni codroipesi, appena messi al corrente della notizia dell’importante investimento, hanno tirato su le antenne. Un immobile di circa 1.200 mq circondato da un’aia può valere 680/700 mila euri. Come mai il valore così alto? C’è il sospetto che qualcuno usi questa operazione per mettere un pò a posto i conti devastati dell’Asp. Sarà vero? certo che l’importo stimato è molto alto. Profuma di magheggio lontano un miglio. Superficie abitabile del 60%. Tuttavia, la perizia di stima giurata redatta dalla geom. Alessandra Martini valorizzata in 1 milione e 510mila euri, è stata approvata dal direttore amministrativo sostituto dott.ssa Ilaria Venturini; dal direttore sanitario dott. David Turello; dal direttore dei servizi sociosanitari dott. Massimo Di Giusto. Il direttore generale dell’azienda sanitaria Friuli centrale Denis Caporale, vista la perizia di stima, ha firmato il decreto per adibire l’immobile in Comune di Camino al Tagliamento a residenzialità per la gestione ed il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare. Ciò significa che il progetto di una casa famiglia si è rivelato un fallimento. Sanità al collasso, Riccardi pensa a diversificare le attività. Paga Pantalone.