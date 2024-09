AmoCervignano Exxx…Polzive!!! Il capoluogo della bassa friulana straccia le ideologie degli ayatollah dei “Pride” e diventa la capitale del gaysmo italico. Il sindaco Balducci, che si rifiuta di fornire i nomi delle spose a leopost, ha celebrato ieri per la prima volta il matrimonio fra due ragazze.

Ci sarà anche Mattarella in Carnia e ci sarà pure Friuli Doc e ci aggiungiamo anche il progetto del secondo accessso alla Zona Industriale promesso dall’assessore Amirante, ma il Friuli oggi è al centro dell’attenzione laica, liberale, occidentale, europea, per la grande affermazione delle prerogative costituzionale assicurate in riva all’Aussa: il matrimonio fra due ragazze celebrato ieri nelle sale del municipio. Il sindaco Andrea Balducci, eletto in una coalizione di centrodestra, sorprende il pianeta gayo, centrodestrista e progressista friulano. Niente ideologie, niente paturnie dogmatiche, niente sfumature politiche, nessun corteo anti. Ma solo la festa dell’amore, la celebrazione del matrimonio fra due persone dello stesso sesso. Una festa macchiata dall’atteggiamento del primo cittadino che si è rifiutato di fornire i nomi (non i cognomi) delle due trentenni (una del luogo, l’altra da fuori regione) che si sono unite in matrimonio. Si erano conosciute ai tempi dell’università e hanno deciso di compiere il grande salto. Cervignano, area centrodestra con i Benito Remix in maggioranza, è il primo comune friulano a sposare due donne. L’attivista Luca Furios ha ricordato: A Cervignano siamo stati pionieri e ci auguriamo che molte altre coppie ci seguano. Lo stesso Sì, lo stesso amore, lo stesso desiderio di dimostrare, con estrema semplicità, e naturalezza, che siamo esseri umani come tutti gli altri. E’ la prima volta che accade per due donne dopo che nel centro della bassa si sono uniti in matrimonio due uomini, già candidati nella lista della candida sindaca Maule e due settantenni. E’ la festa del diritto, che si evolve di pari passo con le nuove caratteristiche della società.