CalottaPordenonese Exxx….Polzive!!! PordenoneLegge offende Don Di Piazza, il prete che smascherava l’ipocrisia. Lo squalo-presidente Agrusti si fa dare 250mila euri dalla CCIAA di cui è vicepresidente. Nel 2022 previsti contributi per 850 mila euri.

Sulla pagina facebook di “PordenoneLegge” è stato pubblicato il ricordo di Pierluigi Dipiazza il sacerdote “di frontiera” scomparso domenica; un sacerdote che ha sempre amato il Bene e la Giustizia e smascherato l’ipocrisia. Presidente della Fondazione “Pordenone Legge” è Michelangelo Agrusti, ducetto della Delizia il cui nome appare anche al vertice della Camera di Commercio di Udine Pordenone come Vice Presidente (Presidente è il carnico Da Pozzo per un accordo spartitorio di poltrone).

Gli interessi in conflitto sono spaventosi. Solo nel 2020 la Camera di Commercio di Pordenone-Udine, vice presidente il ducetto, ha destinato 250 mila euri per Pordenone Legge, il cui presidente è nientemeno che Agrusti. In pratica si autofinanzia le manifestazioni.

Per dire, aziende in crisi e lo squalo si organizza le autocelebrazioni col danaro dei contribuenti. Poi c’è l’Interporto del presidente Silvano Pascolo che ha impegnato, nel 2021, 4.000 euri. Silvano Pascolo è vice presidente della Fondazione Pordenone Legge. Tutto in famiglia. Una grande ed affamata famiglia dotata di un gran fiuto per le greppie pubbliche.

Nell’elenco dei sovvenzionatori c’è la Regione Fvg, Promoturismo (73mila euri nel 2021) e i comuni. Soprattutto quelli amici come Spilimbergo, Casarsa, Maniago, San Vito, Sacile, Azzano Decimo che versano al ducetto della Delizia 10.000 euri all’anno ognuno. Non può mancare il comune di Pordenone che ha destinato 40mila euri in due anni. Segue Monfalcone che, per organizzare la terza edizione di “Geografie” ha bonificato a Pordenone Legge la cifra di 29mila euri.

Nel bilancio di previsione per il 2022 l’importo previsto per la realizzazione dell’evento del peronista è pari a 847mila euri. Nel 2021 era stato superato il milione di euri.

Nel Pordenonese Confindustria e Camera di Commercio funzionano come una congrega antiliberale, lontana dalla vivacità del mercato e della concorrenza dove il controllato è anche il controllore.