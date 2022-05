BresciaGelata Exxx…Polzive!!! Il Nord Italia stritola il bisogno religioso degli esseri umani. Secchiate di acqua gelata contro gli ultimi fedeli della recita del Santo Rosario

Accade a Brescia ma coinvolge l’intero Nord Italia, Friuli compreso , incapace di ritrovare la via della “bellezza, forma e redenzione” che caratterizza il mese di maggio. L’episodio della secchiata gelata di Brescia dell’altra sera contro coloro che s’impegnano a salvare la nostra civiltà ci invita a riflettere. Il mese di Maggio è, infatti, il mese tradizionalmente dedicato alla Madonna, tempo scandito dalla preghiera del Rosario, dai pellegrinaggi ai santuari, dal bisogno di rivolgersi con preghiere speciali all’intercessione della Vergine. Eppure a Brescia non è così. Sgarbi rimane incantato dalla bellezza della chiesa di San Zeno al Foro, ma un ufficiale dell’esercito in concedo scambia il patrimonio spirituale per una caciara e si ribella: “Si è svolta la scorsa notte un’operazione di tutto rilievo per la quiete pubblica nella zona nord della nostra città (Brescia). Finalmente è stata sgominata la pericolosa banda dei disturbatori canterini, già ben nota ai tutori dell’ordine e alla cittadinanza, prostrata dai continui schiamazzi che hanno turbato le notti bresciane negli ultimi mesi.

La brillante azione si deve al coraggio, alla prontezza di riflessi e di spirito di un sotto-tenente in

congedo, che non ha temuto – è il caso di dirlo – di dare una bella lavata di capo agli urlatori seriali. Il pensionato, imbracciato un robusto secchio, riempitolo e portatolo con il peso degli anni sul balcone, ha centrato in pieno gli agitatori. Questi, rimasti ignari delle mosse della giustizia

vendicatrice che agiva nel silenzio più totale sopra le loro teste, sono stati centrati in pieno da

un’acqua rigeneratrice e purificante.

Ma veniamo al sugo della storia: i volti degli annaffiati. I quattro, tutti noti e conclamatamene pericolosi, si erano riuniti dopo aver portato scompiglio in una chiesa del centro storico, dove si celebrava il rosario serale del mese di maggio (…). La pace delle 22.55 insomma era compromessa per via dell’arrivo di questi loschi figuri. Rosari e messe, cui sono soliti partecipare i quattro gridatori, non devono averne neanche scalfita la dura scorza, intenti come sono, durante le sacre cerimonie, non alla cura della propria anima, ma a quella dei loro torbidi affari. Solo il pronto e fermo intervento dell’inclito sotto-tenente poteva riportare la quiete tanto turbata e ridonare la serenità alle orecchie molestate dai quattro farabutti”.

A seguire la vicenda sono intervenute le forze dell’Ordine: