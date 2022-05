FurbettiDell’Isontino Exxx…Polzive!!! Da un paio d’anni 5 operai dell’azienda sanitaria facevano la bella vita in orario di lavoro. 5.000Km indebitamente percorsi coi mezzi dell’azienda. I nomi

Oltre 5.000Km indebitamente percorsi. I 5 ragazzotti per gozzovigliare avevano usato anche l’ultimo acquisto dell’Azienda sanitaria universitaria giuliano-isontina, ovvero il Toyoya Super Rav 4. E sono stati beccati dalla Guardia di Finanza di Gorizia.

Sono 5 operai del manutentivo residenti nell’Isontino. Pesante l’accusa che pende sulla loro testa: falsa attestazione di presenza in servizio e peculato. Le loro iniziali sono M.R., V.A., F.A., B.E. e G.F. Sono stati i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme gialle, coordinati dal procuratore capo facente funzioni Laura Collini e dal sostituto procuratore Paolo Ancora, a ricostruire la presunta vicenda di assenteismo che ha riguardato i cinque operai dipendenti. «Quel che è peggio – rileva la Gdf – è che le loro condotte sono state rilevate anche nel corso dell’emergenza Covid: quando tutti i cittadini erano chiusi in casa per rispettare le regole anti-pandemia, loro si muovevano liberamente, facendo quello che volevano». Mediante l’esame della documentazione relativa alle attività di servizio svolte dagli operai e l’elaborazione dei dati relativi, i finanzieri hanno accertato numerose condotte «di possibile rilevanza penale». Nella fattispecie, si parla espressamente di «indebito utilizzo dei veicoli di servizio», di «sistematico allontanamento dalle normali attività lavorative per recarsi in abitazioni private, negozi, uffici, bar, ristoranti, officine, aziende agricole ed altro ancora». Tutto in orario di lavoro, quando cioé avrebbero dovuto essere in servizio nel centro manutentivo dell’ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia e al San Polo di Monfalcone.



«In particolare – spiega ancora la Guardia di finanza – è emerso che gli operai, con cadenza pressoché giornaliera, raggiungevano strutture esterne dell’Azienda sanitaria di appartenenza (presso le quali il più delle volte hanno sostato pochi minuti o ne hanno, soltanto, percorso il perimetro interno, senza nemmeno fermarsi) seguendo itinerari di fantasia con conseguente percorrenza ingiustificata di decine di chilometri». Le “escursioni” sono risultate funzionali al raggiungimento di esercizi commerciali, ristoranti, bar, uffici pubblici e privati, per ragioni estranee alle loro mansioni lavorative. Diverse anche le visite nella vicina Slovenia per impellenze non legate alle proprie esigente lavorative.

«L’indagine – fa sapere il direttore generale di Asugi, Antonio Poggiana – è partita un paio di anni fa. E la nostra azienda ne è venuta a conoscenza quando i pedinamenti e gli accertamenti già erano partiti».

Nei confronti degli operai sono stati complessivamente calcolati oltre 5.000 chilometri ritenuti indebitamente percorsi con i veicoli di servizio con oltre 230 ore dedicate ad attività ritenute estranee agli interessi aziendali. «Le indagini della Guardia di Finanza, volte a garantire il buon andamento della pubblica Amministrazione, sono ultimate e gli interessati sono stati raggiunti dal relativo avviso di conclusione delle indagini emesso dai Magistrati inquirenti», concludono le Fiamme gialle.