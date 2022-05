AscoltiTv Exxx…Polzive!!! Il mese di aprile conferma la crescita inarrestabile di UdineseTv. Crollano Telefriuli e Telequattro. Boom di Teleantenna nelle comunitarie

Sono stati diffusi i dati d’ascolto delle Tv private relativi al mese di aprile. Numeri interessanti in particolar modo quelli riguardanti il Friuli dopo il riordino delle frequenze. La nuova disposizione dei canali ha premiato soprattutto “UdineseTv” che dal 110 è stata inserita nel 12 ed è diventata, in pochi mesi, un competitor temibile per la concorrenza. Dai 13.390 contatti giorno medio/mensile del mese di gennaio, la Tv della famiglia Pozzo è passata ai 32.526 di aprile; un dato clamoroso che, in proiezione, spinge la Tv di piazza XX settembre a superare agevolmente la soglia dei 60mila contatti entro fine anno e contendere il primato regionale a Telefriuli. Ed è proprio la televisione degli industriali friulani che registra un preoccupante calo nel quarto mese dell’anno passando da 72.465 contatti medi giornalieri di marzo, ai 62.298 di aprile. In discesa anche Telequattro di Trieste che da 53.073 contatti di marzo scende a 49.947 di aprile. Fra le Tv comunitarie svetta Teleantenna che, alla voce “contatti netti” raggiunge gli 89.957 con aumento del 200% rispetto all’anno precedente. Va detto che dal 1° aprile su Teleantenna va in onda Domace (ex Macete), l’esilarante trasmissione di Flavio Furian e Maxino.

In FriuliVG dopo Telefriuli, Telequattro e UdineseTv, si piazza Telepadova 7gold con 26.153 contatti giorno medio. Riguardo alle fasce d’ascolto, Telefriuli primeggia ovunque. In particolare nel segmento che va dalle 18 alle 20.30 che registra un dato di 28.759 contatti. Telequattro 18.150; Udinese Tv 6.072.

Più equilibrata la partita nel segmento successivo: 20.30-22.30. Telefriuli ottiene 17.637 contatti; Telequattro 16.751; Udinese Tv 14.747.

A Telequattro va il primato nella fascia 22.30-02.00: 9.720 per la Tv triestina; 7.130 per Telfriuli e 6.531 per UdineseTv.

In Veneto si conferma in testa Antenna 3 Veneto con 301.695 contatti giorno/medio; Telenuovo Retenord 276.494 e Telenordest a 179.690. 4a Tva Vicenza a 179.018.