CaligoTrieste Exxx…Polzive!!! La norma sulle quote panda in giunta fa infuriare le elette triestine: Non ci servono.

Accostare le preferenze ottenute dalle candidate triestine alle recenti comunali con quelle di Udine, è come rubare spicci in chiesa. La metafora si ritaglia perfettamente nell’arena in cui si dibatte in questi giorni sulla formazione della giunta Dipiazza. L’elemento quote rosa, 4 su 10, è un approccio formidabile per analizzare complessivamente il caso delle candidate più preferenziate che a Trieste sono state: Giulia Massolino (Adesso Trieste 656 preferenze) Valentin Repini (Pd 619) Elisa Lodi (Fratelli d’Italia con 601 preferenze) Serena Tonel (Lega 335). Numeri clamorosi che dimostrano come la norma sulle quote rosa sia ormai uno strumento rudimentale da impacchettare e spedire in mezzo all’oceano. La Massolino riflette oggi su “Il Piccolo”: «Il problema non si risolve con le quote rosa ma creando uno spazio realmente aperto che valorizzi le competenze». Per Elisa Lodi: “Le donne devono essere mese nelle stesse condizioni degli uomini, enza bisogno di misure “spot” come le quote rosa”. Un altro mondo rispetto a Udine dove vi sono almeno 2 donne in giunta che occupano il posto solo per effetto della normetta wwf: l’impresentabile Olivotto e Giulia Manzan, costoro non hanno ottenuto un voto. Dopo la brillante vittoria di Dipiazza, la situazione si é paralizzata a causa delle quote rosa che stanno incasinando la formazione della giunta del comune di Trieste: Servono 4 donne su 10 assessori. Restando all’ultima riunione, quella di venerdì sera, le quote di genere femminile nel nuovo esecutivo sono: Serena Tonel (Lega), Elisa Lodi e Nicole Matteoni (Fratelli d’Italia). Manca una donna per effetto di una legge. Chi è disposto a sacrificare i pluripreferenziati della lista Dipiazza e di Forza Italia? Se lo schema giuntale dovesse restare al 4-2-2-2, rispettivamente: Fratelli d’Italia, Lega, Dipiazza e Forza Italia, la quarta donna deve esprimerla o Dipiazza o Forza Italia. I primi 2 forzisti sono Michele Lobianco, recordman con 715 preferenze e Michele Babuder 425 Come sia possibile chiedere a uno di loro due di cedere il posto alle richieste della coordinatrice Savino non si sa. Angela Brandi è già imbucata nella segreteria di Zanin, mentre la cocca di Dal Mas, Francesca De Santis resta in attesa. Stesso discorso per i due fedelissimi del sindaco Dipiazza che non rinuncerebbe per nessuna cosa al mondo ad avere con sé Carlo Grilli e Giorgio Rossi, non rieletto. Un caos triestino determinato da una norma sconclusionata e dannosa soprattutto per il genere femminile.