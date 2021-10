AscoltiTvFvg Exxx…Polzive!!! Settembre stellare per Telequattro. Telefriuli sui dati di gennaio. Male UdineseTv. Tramonta l’avventura di Fvg Channel.

Il direttore Alberto Comisso ha annunciato ieri sera, durante il telegiornale, la chiusura di FvgChannel la televisione del pordenonese nata pochissimi mesi fa grazie all’entusiasmo di un gruppo di appassionati. The end. Il comunicato sintetizza l’amarezza del conduttore «Ci avevo scommesso, avevo puntato tanto, tutto su questa nuova realtà bella, giovane e dinamica. Vicina alla gente e al suo/nostro territorio. In pochi mesi, con sacrificio, passione, serietà e tenacia, eravamo riusciti a realizzare il nostro (piccolo/grande) sogno. Oggi, purtroppo, qualcuno ha voluto staccare la spina. Inutile cercare i colpevoli: in questo momento ho altri pensieri più importanti che mi frullano per la testa. Penso a quelli che, sino a qualche minuto fa, sono stati i miei collaboratori; penso alla mia famiglia, agli amici, ai pochi soci rimasti davvero fedeli al progetto, ai telespettatori, tanti, che sin dall’inizio ci hanno seguito. A loro devo dire una sola parola: GRAZIE! Il direttore aggiunge «Sono orgoglioso di quello che ho e abbiamo fatto. Non ho rimpianti. L’unico, forse, è di essermi fidato un po’ troppo di alcune persone sbagliate ma va bene così: tutta esperienza sul campo. Per quanto mi riguarda, posso dire che tornerò. In qualche modo torneremo a “vederci” ancora, ne sono sicuro. Un abbraccio forte e sincero, a tutti». Auguri sinceri anche da parte di Leopost.

Venendo alle indagini Auditel del mese di settembre rilevate sui contatti del giorno medio mensile delle Tv friulane, da registrare il formidabile balzo di Telequattro di Trieste che ottiene il record personale d’ascolti annuale. Ad agosto veniva “pesata” a 55.200 unità che sono salite a 64.944 nel mese di settembre. Un balzo di circa 10.000 contatti in più rispetto al mese precedente. Evidentemente la cura del palinsesto, incastrato sulla vigilia elettorale, ha fatto scattare l’interesse, non solo dei triestini, per la Tv degli Avarino, Machete e la squadra degli attenti giornalisti.

Telefriuli riagguanta i corrispettivi del mese di gennaio che erano fissati a 69.297. Nel mese di settembre totalizza 69.344 contatti, pur con un bacino molto più vasto della Tv triestina. Per il resto, con l’inizio del campionato e delle partite di calcio, Italia 7Gold aumenta il dato di agosto portandosi a 38.800 contatti. E’ al terzo posto davanti ad Antenna Tre Veneto (26.900) e Telechiara (24.900). Profondo rosso per Udinese Tv la televisione dei Pozzo, si ferma a un debolissimo dato di 12.454. Una delle peggiori del bouquet regionale.