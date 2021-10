CaligoTrieste Exxx…Polzive Il gruppo dei patrioti è il più numeroso in consiglio. Tracollo Lega. Il pordenonese Mirko Martini con 36 voti entra in consiglio.

Con la vittoria di Roberto Dipiazza alle Elezioni comunali Trieste 2021 ecco gli eletti in Consiglio comunale, con la maggioranza che ottiene 24 consiglieri contro i 16 dell’opposizione. Tra quelli di maggioranza, tra gli 8 di FdI ci sono Elisa Lodi e Corrado Tremul. Segue la Lista Dipiazza, con 6 consiglieri trainati da Carlo Grilli. La Lega ha 5 eletti, tra cui spiccano per preferenze Stefano Bernobich e la consigliera comunale uscente Monica Canciani. Tra i 4 consiglieri di Forza Italia i più forti sono Michele Lobianco e Michele Babuder. In maggioranza entra Mirko Martini di Noi con l’Italia.