Agostino Maio indagato per corruzione.

L’ex vice sindaco di Udine in epoca Honsell e il capo segreteria di Serracchiani già presidente della regione Fvg è indagato dalla Procura per il reato di corruzione nell’ambito dell’inchiesta su un progetto di un biodigestore da realizzare in via Gonars. Importo 35milioni di euri. Secondo l’accusa, Agostino Maio avrebbe agevolato un gruppo di imprese ad aggiudicarsi l’appalto in cambio di una collaborazione professionale della durata di 18 mesi per un importo di circa 20mila euri. Maio non avrebbe rispettato la norma che vieta ai dipendenti pubblici, che negli ultimi tre anni abbiano assunto ruoli dirigenziali nella pubblica amministrazione, di svolgere prestazioni professionali per conto di privati.