CaligoElettorale Exxx…Polzive!!! Dipiazza salva il Centrodestra nazionale. San Vito al Tagliamento incorona Bernava. Agrusti porta alla sconfitta Confindustria Alto Adriatico.

Alberto Bernava è il nuovo sindaco di San Vito al Tagliamento. Ha superato al ballottaggio il candidato del centrodestra Valerio Delle Fratte. La questione Kronospan è stata determinante. I cittadini, col voto al civico Bernava, si sono espressi in modo chiaro: No all’ampliamento dell’impianto. La sconfitta del centrodestra che sosteneva Delle Fratte é stata pesante e dura da digerire. Finisce bollito anche Agrusti, il presidente di Confindustria Alto Adriatico che aveva trascinato i soci della compagine nell’arengo elettorale sanvitese per favorire la Kronospan.

Roberto Dipiazza sindaco di Trieste per la quarta volta, entra nella storia d’Italia. Un esito incredibile che fa il paio con l’impressionante rush finale di Russo che è stato in grado di recuperare oltre il 10 per cento di scarto che aveva accusato al primo turno. Il recupero non è bastato (ha raddoppiato i voti raggiungendo ben 36.800 unità) per superare l’uscente Dipiazza che ha recuperato 6.000 voti rispetto al primo turno. Dipiazza diventa un caso nazionale per il centrodestra dopo le sconfitte di Roma e Torino.

A livello nazionale finisce 5 a 1 che dovrà far riflettere i vertici della coalizione. “Da domani rientro – dice Dipiazza ai microfoni di Telequattro – ringrazio i cittadini di Trieste. Non dimenticherò mai questo momento. Russo mi ha chiamato, mi ha fatto i complimenti e gli ho già fatto la proposta di lavorare assieme per lo sviluppo del porto vecchio”. Il partito di Fratelli d’Italia, con 8 consiglieri, sarà il gruppo più numeroso della maggioranza.