CaligoTrieste Exxx…Polzive!!! Dipiazza parla a Ring su Telequattro: La raccolta porta porta è una buffonata che piace solo a quelli di sinistra

Inarrestabile show del sindaco Dipiazza ieri sera su Telequattro. Dal caso Sandra Savino in giunta, all’ovovia, passando per Ponterosso e i No Pass, il primo cittadino ha dato spettacolo come un attore consumato. Tanti fatti e poche chiacchere, come sulla raccolta rifiuti che, incalzato dalle domande del conduttore Avarino, ha spiegato come funziona il termovalorizzatore e lo scandalo dei rifiuti di alcuni centri friulani che finiscono all’estero. Sul tema della raccolta è stato chiaro e ha consegnato al suo collega Fontanini una lezione clamorosa: «Il porta porta sui rifiuti è solo una idea della sinistra-sinistra che io a Trieste non applicherò mai». Infatti la nuova presidente di Net di Udine chiamata da Fontanini è Luisa De Marco espressione del centrosinistra friulano.