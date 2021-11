CaligoDipiazza Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Trieste fuoriclasse dei progetti del Pnrr in regione: oltre 170 milioni di euri. A Udine Fontanini finanzia Stelutis Alpinis ed Ein Prosit

Il mattatore dei sindaci del Nord Est è Roberto Dipiazza, lo si è visto gongolante ieri sera in Tv snocciolare cifre da capogiro rispetto agli investimenti che è stato capace di calamitare nel capoluogo regionale. Nella lunga intervista rilasciata al pungente Avarino su Telequattro, ha fatto arrossire e svergognare gl’imbambolati udinesi. Fontanini-Sindaco, oltre alla funerea Stelutis Alpinis o Ein Prosit non riesce ad andare; Dipiazza presenta progetti spaziali finanziati da centinaia e centinaia di milioni grazie al Pnrr.

Dice il sindaco: «Nella nostra regione arrivano 1 miliardo e 300 milioni di euri dal PNRR, di questi, Trieste ne avrà a disposizione 170 milioni e 500mila euri. E’ il risultato di tutta una serie di programmi e progetti che ho elaborato assieme ai miei collaboratori (chi sono i collaboratori del sindaco di Udine, oltre alla badante Pauletig?). A questi fondi – ricorda Dipiazza – vanno aggiunti i 500 milioni di investimento di British American Tobacco e i 416 per il Porto Nuovo. Trieste non ha mai avuto queste cifre a disposizione – Dipiazza elenca -: Possiamo investire 10 milioni per la viabilità in Portovecchio; 1 milione per i paddle; 5 milioni per l’area di Roiano; la piscina terapeutica; il centro di calcolo delle ferrovie; 12 milioni per palazzo Biserini in piazza Ortis per fare una grandissima biblioteca. Inoltre, due milioni e mezzo per l’acquario, 40 milioni per il porto vecchio e 48 per l’ovovia. E’ il momento magico di Trieste che non vorrei venisse compromesso dai manifestanti. Dico: ognuno eserciti i suoi diritti ma rispettando i diritti degli altri e, ripeto, non fatemi chiudere di nuovo la città che vengo giù che mi metto a piangere in piazza. Voglio però dire una cosa ai manifestanti: non è che il sindaco sta fermo…». In quanto all’opposizione e al referendum contro l’ovovia il sindaco dà una notizia: «dico loro che resteró in carica fino al maggio del 2027» in virtù della proroga di quest’anno per via della Pandemia.