TensioneNoPass Exxx…Polzive!!! Un’onda di 8.000 persone invade Trieste. Disordini. In testa al corteo il leghista Massimo Asquini e il 3V Ugo Rossi. Un coro: Dipiazza Podestà, non è tua la città.

Ultim’ora:

Tensione alle stelle verso le 19 di stasera, sabato. Nei pressi del posto di blocco in piazza Unità d’Italia alcuni manifestanti del corteo no green pass (concluso in piazza Oberdan, e da là in poi non autorizzato) hanno a più riprese cercato di caricare la polizia, prontamente intervenuta per sedare eventuali possibili disordini.

«Chiediamo la fine dello stato di emergenza. No Green Pass», annuncia il portavoce. Un corteo lunghissimo sta attraversando la città attentamente sorvegliato dalle forze dell’ordine. Lo speaker ha appena annunciato che i manifestanti di fermeranno in piazza Oberdan, secondo il “diktat” della Questura, oltre non si può andare con i mezzi, ma aggiunge che «Tentiamo di occupare il più possibile la strada, teniamo il distanziamento di un metro, così occupiamo ancora di più», Tuttavia, aggiunge il portavoce, «nessuno può impedire a ognuno di noi di raggiungere a piedi piazza Unità d’Italia. Non possono sequestrarci il diritto di manifestare e di camminare, la responsabilità della sicurezza è del sindaco e del Questore. Hanno costruito un muro dell’Apartheid come in Palestina. Una vergogna, dobbiamo creare disagio, disordine, come risposta alla campagna terroristica che hanno messo in piedi contro di noi». Poi si é levato un coro: “Dipiazza Podestà non è tua la città”.

I manifestanti si sono fermati di fronte al palazzo del consiglio regionale e sono volati insulti irripetibili contro Fedriga. Tantissimi senza mascherina e senza rispettare il distanziamento. Da segnalare che alla testa del corteo sulle rive, si é visto il leghista Massimo Asquini, assessore alla sicurezza del comune di Monfalcone, mentre in piazza Oberdan era presente il consigliere comunale dei 3V a Trieste, Ugo Rossi.

“Nel caso in cui non siano rispettate tutte le prescrizioni dell’Autorità di Pubblica Sicurezza – risponde la Questura – verranno valutate le singole posizioni degli organizzatori e dei manifestanti in relazione alla previsione dell’art. 18 comma 5 del TULPS (“I contravventori al divieto o alla prescrizione dell’Autorità sono puniti con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da euro 206 a euro 413”.