CaligoAutovie Exxx…Polzive!!! Le Onorevoli Ketty Fogliani e Sabrina De Carlo salvano il pasticcio terza corsia. Bocciata la proposta-ponte del presidente Paniz

Puff…in fumo 440 milioni di euri.

Il caso dell’emendamento al decreto infrastrutture che destinava una cifra importante per sostenere i costi della porzione di terza corsia che va da Quarto d’Altino a Palmanova, presenta dei risvolti a dir poco clamorosi. Il documento è stato dichiarato inammissibile per il semplice fatto che non si capiva a chi fossero destinati i fondi.

Per riparare al pasticcio è stato presentato un ordine del giorno, primo firmatario la leghista portogruarese Ketty Fogliani che fa chiarezza sul ginepraio delle concessionarie dell’autostrada: Autovie Venete e New Co. Il testo del documento è limpido: “…la programmazione della Concessionaria autostradale Autovie Venete S.p.A. ha previsto l’inizio dei lavori per il tratto Alvisopoli-San Donà nel 2023 e la messa in esercizio dell’opera per il 2026, ma i tempi potranno essere rispettati, come avvenuto per i restanti tratti dell’autostrada, solo se si concluderà in tempi brevissimi il passaggio della concessione alla newco Società autostrade Alto Adriatico S.p.A. e si reperiranno in tempo le risorse occorrenti per avviare le gare (…) si impegna il Governo ad assumere le iniziative necessarie per la rapida realizzazione dell’intervento”.

Un Ordine del Giorno firmato da tutte le forze politiche escluso Leu. C’è anche la firma di Sabrina De Carlo deputata friulana dei 5Stelle. L’elemento di chiarezza è rappresentato dal fatto che si parla di newco e toglie i dubbi del presidente di AutovieVenete Maurizio Paniz che preferiva una soluzione ponte di 6 anni per la concessionaria.

Gianluca Falcomer, presidente dei sindaci del Veneto Orientale, ritiene invece che «…il problema da risolvere non sono i soldi necessari al finanziamento dell’opera, bensì il trasferimento della concessione da Autovie Venete alla newco Alto Adriatico. I sindaci del territorio – osserva Falcomer – chiedono che questo passaggio avvenga nel più breve tempo possibile. Oggi manca ancora il soggetto che dovrebbe ricevere i soldi e realizzare l’intervento. Autovie è già in proroga e non ha rinnovi di concessione, mentre la newco non è ancora stata costituita». Ecco il motivo per cui l’ordine del giorno è importante. Il Governo recepisce il mandato e invita il ministero ad approvare il piano finanziario della newco Alto Adriatico, nel frattempo Friulia dovrà trasferire le quote di Autovie alla regione e successivamente alla nuova concessionaria, Dal passaggio del Cipe all’operatività dell’azienda non possono trascorrere più di 120 giorni, altrimenti sfuma tutta l’operazione.