CaligoTorsa Exxx…Polzive!!! Domenica il primo dibattito pubblico sul dopo elezioni. Ballottaggio Trieste e San Vito. Lega nel tunnel. Calamita Fratelli d’Italia. Risorge Forza Tragica. Flop ProgettoFvg. Regionali 2023

Domenica prossima 10 ottobre a Torsa di Pocenia si terrà la 15esima edizione della Festa Tricolore. Imperdibile appuntamento che disegna la prospettiva politica del centrodestra in Friuli VG. A una settimana dal decisivo ballottaggio di Trieste e di San Vito al Tagliamento e a sette giorni dal voto negli altri comuni, gli esponenti politici regionali e il pubblico dibatteranno sui risultati e sul futuro del centrodestra in vista delle prossime scadenze. Che ne sarà della lista del presidente? Fedriga leader della Lega? Spunta ipotesi Cisint in regione. Cosa chiederà Fratelli d’Italia? Le elezioni di Gorizia, Monfalcone, Lignano e Codroipo.

Tutti sono invitati a Torsa di Pocenia sotto il tendone di via dello sport, domenica 10 ottobre dalle ore 10.30.