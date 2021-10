CaligoSchirilò Exxx…Polzive!!! Elogio al paraculismo rosa. Nunzia si fa imbucare dirigente sindacale per evitare azioni disciplinari.

Mai dubbi sulla furbizia delle donne. La goriziana Nunzia Schirilò dimostra che, giocando l’arma della seduzione, si può aggirare anche il protezionismo delle quote rosa. Nunzia, nella sua veste di Vice questore aggiunta della Polizia di Roma, aveva partecipato alla protesta organizzata dai No Green Pass in Piazza San Giovanni a Roma. Il suo intervento contro il Green Pass aveva fatto discutere le autorità e si pensava a un provvedimento disciplinare. La funzionaria, annusata la malaparata ha trovato l’escamotage. Ha ottenuto la nomina che le impedirà di essere punita: Si è fatta nominare dirigente del COSAP, un ruolo che le consente di vantare lo scudo sindacale e rendere impunibile il vice questore. Non vi saranno quindi conseguenze dovute alle sue gesta. Una mossa, anzi, un vero e proprio escamatoge per cercare di frenare l’azione disciplinare già avviata dal Viminale nei suoi confronti.

Da un punto di vista tecnico, la nuova funzione sindacale di Schilirò sarà propedeutica alla sua difesa al consiglio interno di disciplina, l’organismo composto da tre membri del ministero e due sindacalisti di polizia che sarà chiamato a giudicare la 43enne goriziana.