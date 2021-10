CaligoSanVito Exxx…Polzive!!! Agrusti risucchia i soci di Confindustria nel dramma del CentroDestra: voto a Delle Fratte. Appello dei democratici, europeisti, ambientalisti e antifascisti a votare per Bernava.

Ballottaggio a San Vito al Tagliamento. Da una parte il progetto intossicatore di Kronospan sostenuto da Agrusti-Confindustria con Valerio Delle Fratte, dall’altra i valori democratici, laici, occidentali, europei e in difesa dell’ambiente con Alberto Bernava.

Il ducetto della Delizia, morbosamente attaccato al progetto avvelenatore della ditta austriaca, dopo aver mandato al macello elettorale l’incolpevole Susi Centis con l’avallo dell’uscente Di Bisceglie (era giunta 3a), ora tenta il riscatto con Valerio Delle Fratte, il candidato sostenuto dalla coalizione di centrodestra che sta vivendo il suo autunno peggiore. (Disordini a Roma, caso Morisi, Jonghi Lavarini).

Il presidente di Confindustria Alto Adriatico, ha trascinato soci e Consiglio di Presidenza di un’associazione laica e apartitica, nella compromettente area del centrodestra in una contesa elettorale. Il Consiglio della compagine è composto dai signori: Sergio Barel, Andrea Bochiccio, Giuseppe Bono, Diego Bravar Paolo Candotti, Mattia Cergol, Massimiliano Fabian, Gianfranco Gutty, Giancluca Pinna, Sergio Razeto, Gilberto Procura Roberto Tonca, Pierluigi Zamò, e Valentino Zuzzi. Costoro sono inevitabilmente risucchiati nella disputa politica di un comune come San Vito che domenica e lunedì è chiamato a votare per il nuovo sindaco. Dal canto suo invece, Alberto Bernava ha già incassato l’appoggio del centrosinistra locale e provinciale e, da stamattina, quello di un numeroso gruppo di cittadine e cittadini laici, atlantici, europeisti, antifascisti che sentono la necessità di riaffermare questi valori, compreso quello dell’ambiente, sostenendo il candidato Alberto Bernava che, osservano: “offre garanzie di adesione ai valori della nostra Costituzione”. Domani pomeriggio Bernava parteciperà a un incontro nella zona industriale Ponte Rosso dove il ducetto Agrusti ha già annunciato che declinerà l’invito.