CaligoMareschi Exxx…Polzive!!! Finisce sulla graticola la fashion-presidente degli Industriali di Udine. Bocciata per il secondo mandato.

Il declino del Friuli.

La Fashion-Presidente che venerdì scorso aveva illuminato la passerella di piazza Libertà di Udine con i suoi modelli prét á porter finisce arrostita dal consiglio di Confindustria che ieri sera ha teso un agguato clamoroso alla Mareschi. Non ha ottenuto i voti dell’assemblea per la sua ricandidatura. I 24 a favore che l’hanno votata non sono bastati giacchè sono stati 10 i contrari e 3 gli astenuti. Per ottenere il via libera serviva l’80% dei favorevoli. Un voto dal significato politico molto devastante che va riportato sul piano regionale e sulla fusione con le altre associazioni. Anna Mareschi Danieli si era salvata sul filo di lana l’estate scorsa quando il consiglio generale non aveva ritenuto opportuno procedere a nuove elezioni anche perchè non erano emerse candidature alternative e si è proceduto con la proroga. Su questo artifizio Confindustria Nazionale aveva acceso un fanale chiedendo una verifica sulla Danieli ben più completa. Ieri sera la bocciatura. Ora resta solo da capire se la sfiduciata Danieli vorrà proseguire il suo mandato fino al termine. In ogni caso l’episodio consegna una Confindustria Friulana profondamente lacerata che risente ancora delle spigolature risalenti a 4 anni fa fra Petrucco e Scarpa. Tuttavia sul capo della Mareschi pesano i giudizi di Confindustria nazionale che ha giudicato deboli i progetti per la regionalizzazione. Una vecchia ruggine con Pordenone, emersa anche sul Green pass aziendale, e col presidentissimo Bono. Il Friuli stritolato fra Monfalcone e Pordenone.