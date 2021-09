BuferaFriuli Exxx…Polzive!!! Caos mascherine senza fine. Giletti incalza il direttore Andreatti. Cerno dichiara esaurita l’autonomia. Miclavez sotto accusa a Udine.

Puntata scoppiettante quella andata in onda ieri sera su La 7. Si tratta di “Non è L’Arena” di Giletti che é tornata a occuparsi di mascherine e dei responsabili dei dispositivi farlocchi che soltanto in Friuli sono state sequestrati nell’ordine di circa 1 milione e mezzo di pezzi. Giletti cavalca la materia perchè ha scoperto che malgrado i sequestri e le cautele nulla è cambiato. Com’è possibile? In studio Tommaso Cerno e collegato da Trieste, il direttore sanitario dell’Arcs Maurizio Andreatti. Giletti aveva invitato Riccardi ma l’assessore ha declinato. Questo ha consentito a Cerno di canzonare il dirigente sanitario chiamandolo assessore per tutta la puntata. Il conduttore aveva chiesto ad Andreatti come fosse possibile che, dopo il sequestro monstre, ci fossero ancora in giro mascherine farlocche, Chi controlla? I dispositivi sono validati dal CTS attraverso il sito di invitalia in cui sono riportati i modelli e tutte le caratteristiche tecniche. Le affermazioni del sanitario mandano in visibilio Cerno che tuona contro l’assenza di Riccardi e sulla fine dell’autonomia del Friuli: “Se la regione è autonoma a che serve autonomia? … quando si deve verificare una cosa siamo più ordinari degli altri”. Andreatti non replica. Fatto sta che dopo il sequestro in Friuli sono ancora in dotazione nelle strutture sanitarie le mascherine farlocche. Durante la trasmissione c’è stato un vertice dell’ordine dei medici di Udine per avviare un procedimento disciplinare contro il dottor Micalic a causa delle sue posizioni No Vax. Micalic era uno dei candidati con la Litsa Il Ponte per Leonarduzzi Sindaco nel comune di Dignano.