CaligoLignano Exxx…Polzive!!! Il Friuli piega Draghi e Gentiloni: Nessun riordino delle concessioni demaniali marittime.

Il Consiglio dei Ministri convocato stamattina dal premier doveva affrontare anche la proposta di riforma elaborata dai tecnici di Draghi per il riordino delle concessioni demaniali marittime. Nulla da fare: sul tema – come riporta “Mondo Balneare” – è ancora in atto un durissimo scontro tra le forze politiche di maggioranza fra chi vuole indire subito i bandi indiscriminati e chi sta cercando di inserire alcune forme di tutela per gli attuali concessionari (come il riconoscimento del valore aziendale in caso di passaggio di mano del titolo) e chi invece vorrebbe escludere del tutto le spiagge dalle gare che auspicano una soluzione che tenga conto degli investimenti compiuti in questi anni da coloro che occupavano gli arenili. Nel caso dell’alto Adriatico: Jesolo, Caorle, Bibione, Lignano, Grado, Trieste, Duino, Staranzano…

La vicenda è legata alla sentenza del Consiglio di Stato che lo scorso novembre ha annullato la proroga delle concessioni al 2033 e imposto di riassegnarle tramite evidenze pubbliche entro la fine del prossimo anno. Per ora non passa. Il lavoro dei ministri allo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e al turismo Massimo Garavaglia ha convinto Draghi a prendere un ulteriore pausa prima di affrontare la questione. A interessarsi della vicenda c’è anche il ministro per gli affari regionali Mariastella Gelmini, che ha annunciato che convocherà nelle prossime ore un tavolo con le Regioni, l’Anci e l’Upi al fine di coinvolgere gli enti locali, come richiesto nei giorni scorsi dalla Conferenza delle Regioni. Per ora l’Europa può attendere.