CaligoElettorale Exxx…Polzive!!! A Codroipo spunta la corrente degli ex Salesiani. Segretissimo vertice di Forza Italia. La Lega cala il candidato sindaco. A Cervignano tramonta l’ipotesi Rigotto.

Tramontata l’ipotesi di candidare il commercialista Alberto Rigotto a sindaco di Cervignano. La notizia è stata comunicata ieri ai responsabili del centrodestra locale dal portavoce di Fedriga, Edoardo Petiziol. Sul nome di Rigotto si era speso molto il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Gianni Candotto.

Nel tardo pomeriggio di ieri a Codroipo si è svolto un riservatissimo vertice forzista. Alla riunione vi hanno partecipato, fra gli altri, il Senior Castellani; il Richelieu del Medio, Cesarino Toso; gli assessori comunali Bianchini e Cividini; Tomada; Bertolini e il presidente del circolo “La Tribuna” Thierry Snaidero. Argomento principale e scontato, le elezioni comunali e le strategie centriste che, inevitabilmente, determineranno l’offerta elettorale della prossima primavera. Il gran tessitore Toso ha disegnato il telaio attorno al quale costruire il progetto più performante per il rinnovo comunale. Il forzista osserva: «Dobbiamo ricordarci che queste sono elezioni amministrative dove contano le persone e non i simboli di partito. Dal mio punto di vista – suggerisce Toso – escluderei il simbolo di Foza Italia a Codroipo, tuttavia, non sono io a decidere. Penso però che una civica di centro-centro avrebbe la forza di calamitare esponenti del civismo codroipese con i quali il dialogo è molto costruttivo. Penso a Giorgio Turcati col quale ho un ottimo rapporto che si basa su una stima reciproca. Non va escluso – prosegue Toso – l’allargamento ad altri attori come la corrente di Enrico Valoppi e di Fulvio Zamparini». E’ tutto in itinere e i numerosi vertici del trilaterale Facchini-Canciani-Nardini, lo dimostrano.

Lo storico esponente di Forza Italia del Medio Friuli si assume l’incarico di pilotare i lavori e annuncia che convocherà a breve, entro 15 giorni, un vertice allargato a coloro che vogliono impegnarsi per le prossime elezioni.

A margine degli incontri è rilevata l’intensa attività della corrente degli ex Salesiani (Don Bosco di Pordenone) composta dal forzista Cesarino Toso e dal leghista Ezio Bozzini. I due si conoscono fin dai tempi del liceo di via Grigoletti perciò non ci sono dubbi sull’intesa fra Lega e Forza Italia nel Medio Friuli. Nel contesto, non rientra Fratelli d’Italia del sindaco Marchetti. In questo senso spunta anche il nome del candidato sindaco. La Lega, secondo accordi triestini e di compensazioni regionali, pretende di accusare la paternità della candidatura. Il nome c’è, si tratta del manager in campo assicurativo – vedi test in foto – che ha già trovato un ampio consenso fra gli alleati. Per primo, l’ex salesiano Cesarino Toso.