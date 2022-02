ArpaStonata Exxx….Polzive!!! Il PD incalza la regione sull’ex direttore Vatta. Ha restituito le mesate che tirava indebitamente? Pende su Scoccimarro ipotesi danno erariale per omessa vigilanza.

Silenzio assoluto. Sul caso dell’ex direttore generale dell’Arpa Stellio Vatta, proposto in giunta a suo tempo dall’assessore Scoccimarro, è calata una fitta nebbia. Dal mese di giugno dello scorso anno il dirigente è andato in pensione e, zitto zitto, continuava a percepire indebitamente le mesate da 12mila euri/mese. La giostra è andata avanti fino al mese di dicembre 2021 quando è stato costretto a dimettersi. La giunta regionale ignorava la situazione; il capo del personale tagliava la corda e la direzione passava al facente funzioni Roberto Visintin.

Sulla polverosa vicenda, dopo gli esposti dell’ottobre scorso, i consiglieri regionali di opposizione Moretti e Iacop ritornano ad incalzare Fedriga: “Nonostante una richiesta di accesso agli atti dello scorso ottobre, preceduta da un’interrogazione e un esposto alla Procura della Corte dei conti, la Giunta continua a mantenere un ambiguo silenzio sulla vicenda dell’ex direttore Stellio Vatta che, seppur in pensione da giugno del 2021 e fino a tutto settembre, ha percepito il compenso che, per legge, non gli spettava. Chiediamo assoluta chiarezza, diversamente, ogni interpretazione è legittima”. I due consiglieri ritengono necessario “verificare la sussistenza di un danno erariale in capo al direttore dell’Agenzia regionale di protezione dell’ambiente (Arpa) Fvg e all’assessore per la difesa dell’Ambiente, Fabio Scoccimarro, per l’omessa attività di vigilanza e verifica di legittimità da parte di strutture e organi sottoposte al suo controllo. Rispetto all’interrogazione di ottobre – sottolineano i consiglieri Dem – la risposta dell’assessore Scoccimarro confermò che il direttore generale di Arpa aveva percepito fino a settembre un compenso che non gli spettava per legge, e non disse nulla sugli altri temi sollevati (tempistica di intervento della Regione e restituzione degli emolumenti indebitamente percepiti): l’assessore di fatto non disse nulla. E a quasi quattro mesi – conclude Moretti – dalla formale richiesta di accesso agli atti da parte del gruppo Pd, dalla Giunta ancora silenzio”.