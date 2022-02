PolegatoRandellato Exxx…Polzive!!! Il Tribunale di Pordenone condanna il Benito-Remix a 13.500 euri: Non pago, voglio essere arrestato.

Ferdinando Polegato il fumantino ristoratore di Sequals in provincia di Pordenone, è stato condannato dal Tribunale a 13.500€ per aver offeso l’onore del capo dello Stato. La vicenda risale al mese di ottobre dello scorso anno quando il nipotino del Codardo si era fatto riprendere all’interno del suo locale mentre incitava alla violenza, alla rivolta contro lo stato e le sue istituzioni. Il tono e la postura, microfono compreso, richiamavano alla memoria i comizi di Mussolini a Palazzo Venezia. Il video dell’esercente è finito sul tavolo del Questore di Pordenone che ha sanzionato il ristoratore con un provvedimento di chiusura del locale per 60 giorni al quale ha fatto seguito il decreto penale di condanna di 13.500€. Alla notifica del Decreto, Polegato ha tuonato: «Io non pago, voglio essere arrestato, non ho paura di nessuno, che vengano pure a prendermi e mi mettano anche i ferri – Polegato insiste – Mi farò un anno di galera…, qua c’è il divieto di esprimere un’opinione. Qui ci sono dei criminali che ci governano e noi siamo costretti a chiudere con il caro bollette». Sulla porta d’ingresso del locale il Benito Remix pordenonese aveva appeso slogan di natura politica e contro il Green Pass: “Donne, non datelaaicomunisti. Evitate che si riproducano”. E a seguire: …qui si entra solo con il “Green Pass” delDuce.