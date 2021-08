CaligoGreenPass Exxx…Polzive!!! Cacciari e Travain contro la dittatura del certificato. Pregiudicata la stagione di sagre e ristorazione. L’elenco.

“C’è un’involuzione della nostra democrazia. Non c’è un pericolo totalitario. Ma l’Italia non può andare avanti a colpi di stato d’emergenza. Parlo di questioni che riguardano la Costituzione e l’ordinamento giuridico. È pericolosissimo procedere in questo modo senza consapevolezza e senza un fine preciso”. Così Massimo Cacciari a proposito della dittatura del certificato sanitario che segna una reale discriminazione nella libera società. Dal canto suo il prof Alberto Travain del Fogolar civic friulano ribadisce che “noi non vogliamo fare gli eroi ma mai sottani”.

Da oggi venerdì 6 agosto entrerà in vigore l’obbligo di green pass per accedere a molte attività e servizi, come ad esempio pranzare e cenare seduti ai tavoli nelle sale interne di un ristorante, di una pizzeria, o per bere un caffè seduti al tavolino della sala interna del bar (ricordiamo che non è invece obbligatorio il green pass per sedersi, pranzare e cenare ai tavoli all’esterno o per pagare il conto alla cassa).

Sulla base del decreto legge dello scorso 23 luglio infatti, questo documento sarà obbligatorio per accedere a bar e ristoranti al chiuso, a piscine e palestre, ma anche per partecipare a spettacoli, recarsi al cinema e nei centri termali. Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; Sagre e fiere, convegni e congressi; Centri termali, parchi tematici e di divertimento; Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; Concorsi pubblici.

Come si effettua il controllo: richiedere la certificazione al cliente, il cliente mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo), inquadra il Qr Code sulla certificazione digitale e ottiene subito in risposta una spunta verde in caso affermativo o un segnale di divieto rosso nel caso in cui il pass non sia più valido, come nel caso in cui il tampone sia stato effettuato più di 48 ore prima del controllo. Il QR Code va sempre accompagnato da un documento d’identità.