GradoCaligo Exxx…Polzive!!! Il forzista Bonaldo tuona: Vedo crepe nella coalizione, no a veti dei Poltronari d’Italia su di noi. Il sindaco Dem Martines elogia il saltafossi Kovatsh. Scintille a Latisana.

La foto è emblematica, si vede Kovatsch assistere al dono per aver chiuso degnamente l’ultimo bilancio della casa di riposo Ardito Desio di Palmanova di cui è presidente del Cda. Resterà in carica fino alla scadenza dell’attuale amministrazione di sinistra. Il candidato sindaco del centrodestra a Grado è il pupillo del primo cittadino di centrosinistra di Palmanova Martines, ma questo è un dettaglio che ormai i vertici dei partiti hanno metabolizzato, un po’ meno gli elettori. Purtroppo ci sono ben altre spigolature che emergono man mano che si avvicina la data della presentazione delle liste.

I petardi esplodono in laguna fra Grado e Latisana e sono provocati da quel partito che più di altri si è distinto per arraffare il maggior numero di poltrone. Sono i Fratelli di Poltrona friulani 〈a Udine col 2% hanno raspato tutto ciò che era possibile ingurgitare〉, che oltre a Latisana vogliono dettare legge anche a Grado 〈Go〉.

Nella città del fiume, dopo aver fatto perdere il centrodestra 5 anni fa e consegnato il municipio a Galizio, i poltronari di Rizzetto e Co. puntano a ripetere la stessa operazione sabotando la promettente evoluzione del centrodestra verso un partito occidentale ed europeo partendo dall’accordo Lega-Forza Italia con escursioni nel civismo moderato. I Benito Remix piuttosto che rinnovarsi tendono a ritirarsi. A Grado la situazione è complementare a quella di Latisana dove i Patrioti stanno già predisponendo una serie di nomi di candidati più o meno graditi alla coalizione. Per i ducetti della laguna gli azzurri non sono graditi.

La “selezione” dei patrioti non è passata inosservata ed è stata avvertita da Il Piccolo che oggi, stranamente, non ha inserito Forza Italia fra i simboli della coalizione. Per il coordinatore degli azzurri di Grado Renato Bonaldo, la misura è colma e, malgrado le rassicurazioni di Kovatsh, l’esponente azzurro ha chiesto ai vertici del partito di convocare urgentemente una riunione per fare il punto sullo stato dell’arte della coalizione. Per l’intanto domani sera i vertici dell’Udc goriziano si ritroveranno per elaborare il progetto di una lista di centristi da presentare alle prossime elezioni. L’ipotesi è quella di condensare Udc, ProgettoFvg, Civiche e forse Forza Italia sotto un unico simbolo. Appunto, gli azzurri in forse giacchè i rimbalzi che giungono da Latisana non sono promettenti, Forza Italia dovrebbe cedere la candidatura a chi ha fatto perdere il municipio 5 anni fa.

I Patrioti sono golosi ma c’è un’icona spaventosa che lega Fratelli d’Italia a Grado ed è quella di Silvana, ex sindaco franata amaramente sull’isola e il successivo tentativo di replica udinese come assessora esterna che risulta una delle peggiori fra i cabarettisti friulani.

Tornando a Grado, l’irritazione dei forzisti ha scatenato la fantasia di molti esponenti politici locali che sarebbero pronti a far scendere in campo un terzo candidato sindaco. Top secret sul nome.