CaligoElettorale Exxx…Polzive!!! I Fratelli di Poltrona tirano fuori il manganello sul programma delle amministrative: Veniamo da altre regioni per insegnarvi a vivere.

Il circolo di Fratelli d’Italia di San Daniele del Friuli è stato rinnovato e subito esplodono i primi petardi.

Centrodestra Fvg e alleati di coalizione in totale caos ed impaccio a causa di pesanti insulti rivolti da parte di un esponente di Fratelli d’Italia, ai friulani. L’aria diventa pesante, soprattutto a ridosso della delicata fase pre elettorale. Come può la Lega, storicamente autonomista, condividere un percorso programmatico con chi prende per il culo i friulani? La derisione è concentrata in questi due passaggi diffusi in rete alcuni giorni fa dal casertano Marco Ambrosino 〈direttivo del Circolo di Fratelli d’Italia di San Daniele del Friuli〉 e rivolto a una cittadina friulana: “…devono venire da altre regioni per insegnarvi a vivere”; e a seguire: ”…io mantengo voi pagando le tasse…”. I messaggi sono spietati, inquietanti, volti a sopprimere le critiche di alcuni membri di un forum imponendo l’accettazione delle regole dei Benito Remix.

Come possono Fontanini o Fedriga accettare un simile oltraggio verso coloro che li hanno votati? Una vicenda assurda che riporta a galla la nostalgia del manganello tanto cara ai poltronari d’Italia e che potrebbe pregiudicare i negoziati sulla formazione delle liste per le amministrative di ottobre.

In quanto al pagamento delle tasse ribadita da Marco Ambrosino, va ricordato all’esponente di destra che il partito cui appartiene, pur con percentuali da miseria, ha raspato il fondo del barile in tutto la regione. Man bassa dappertutto e l’apoteosi di Udine che, col 2,3 per cento, sono stati sistemati Sara Marchi, Sugo Falcone, Antonella Moro, Lorenzo Bosetti…, l’inguardabile assessora Olivotto messa lì di risulta. Tuttavia, sotto il naso di Ambrosino spunta il magheggio del consigliere comunale Turridano che ha tradito i suoi elettori di Dignano dopo appena un anno dall’elezione per entrare nel Cda della Comunità dove le mesate sono più redditizie. Fratelli di Poltrone ad oggi, si distingue solo per la salvaguardia dei propri deretani e si scorda che è il partito del centrodestra che ha preso meno voti alle ultime regionali. Ancora qualche insulto agli elettori e resteranno solo i busti da contemplare.