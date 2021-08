VoragineSanità Exxx…Polzive!!! Poggiana assume un comunicatore per temperare la proiezione annua del profondo rosso dell’azienda sanitaria: 93 milioni di euri di passivo.

Il direttore generale Poggiana, querelante blogger assistito dall’avvocato Cattarini, ha approvato il secondo rendiconto economico di proiezione annua sui conti dell’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina da lui diretta. Il dato, in spaventosa ascesa rispetto al trimestre precedente, certifica che a fine anno le perdite saranno di circa 93 milioni di euri. L’impegno per la campagna di vaccinazioni è di circa 11milioni.

Numeri importanti che dovranno essere mitigati dal nuovo esperto di Comunicazione che il direttore intende assumere. Poggiana aveva indetto un concorso pubblico con scadenza il 18 febbraio scorso per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto da dirigente da adibire alle attività di Comunicazione aziendale nell’ambito della Direzione Generale. La settimana scorsa, dopo 5 mesi di congelamento, è stata nominata la commissione il cui presidente è l’avvocato e dirigente sanitario Alessandro Faldon. Una nomina sconclusionata secondo il consigliere regionale Zalukar che fa destare più di qualche sospetto. Ma tant’è, in Asugi il traffico d’influenze è intenso e su queste pagine era già spuntato il nome di colui, o colei, che sarà la vincitrice del bando. E’ sufficiente sbirciare i profili dei requisiti per capire che le corsie preferenziali hanno una taratura ben precisa e sono cucite su misura di S.S. Poggiana e Faldon faranno poi il resto.

Il reqiuisito-chiave è questo: “Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D o DS ovvero in qualifiche corrispondenti di altre Pubbliche Amministrazioni”.

Sanità infetta, regione malata. A Poggiana serve un comunicatore, possibilmente ben addomesticato.